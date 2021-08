(VIDEO) KAKVA PRIPREMA ZA ZVEZDU: Novinar ‘provalio’ igrača, pogledajte što radi s ‘onom stvari’

CFR Cluj, aktualni rumunjski prvak, bit će novi europski test za Crvenu zvezdu koja je ispadanjem protiv moldavskog Šerifa propustila doći do susreta s Dinamom u posljednjem pretkolu Lige prvaka.

Beograđani će se s Clujom susreti u završnom pretkolu Europske lige, a prije te utakmice, pojavila se zanimljiva objava s dvojicom igrača rumunjskog kluba.

Nju je približio Emanuel Rosu, poznati rumunjski nogometni novinar, koji je na Twitteru prenio video na kojem se jedan nogometaš Cluja u teretani igra sa svojom ‘onom stvari’.

Sve se zbivalo u videu koji je na Instagram stavio Clujov stoper Ulrich Meleke. Glavna stvar trebao je biti rad s utezima, ali pažnju je ipak privuklo ono sa strane.

CFR's player Meleke thought he was uploading a gym video on Instagram, when… (Just wait for it) pic.twitter.com/TBGz3ChGSh

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 13, 2021