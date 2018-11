(VIDEO) KAKVA PEHČINA! Mladi Vatreni zabio prekrasnu golčinu, ali svojem klubu…

Autor: Hina

Vodeći Juventus je u 11. kolu talijanskog prvenstva u subotu na domaćem terenu protiv Cagliarija slavio sa 3-1, a hrvatski reprezentativac u dresu Cagliarija Filip Bradarić postigao je autogol.

Već u 1. minuti Juve dolazi u vodstvo golom Paula Dybale. No, João Pedro u 36. minuti pogađa za 1-1. Veselje gostiju kratko je trajalo, jer već u 38. minuti hrvatski reprezentativac u dresu Cagliarija Filip Bradarić postiže autogol. Za konačnih 3-1 bio je strijelac Juan Cuadrado (87).



Mario Mandžukić nije bio u sastavu Juvea. Darijo Srna je za Cagliari odigrao cijeli susret, a Filip Bradarić je igrao do 56. minute.

Nogometaši Intera upisali su sedmu uzastopnu pobjedu u talijanskom prvenstvu svladavši na domaćem terenu Genou, koji vodi Ivan Jurić, sa 5-0.

Ivan Perišić, koji je igrao do 76. minute, sudjelovao je u akciji kojom je Inter poveo 3-0 u 49. minuti. Naime, nakon udarca Perišića loptu je u gol pospremio Roberto Gagliardini, kojemu je to bio drugi pogodak na utakmici. Prvog je zabio u 14. minuti. Strijelci za Inter bili su još Matteo Politano (16), Joao Mario (90+1) i Nainggolan (90+4).

Marcelo Brozović je za Inter igrao do 87. minute, a Šime Vrsaljko je ostao na klupi za pričuve.

Fiorentina i Roma su odigrali 1-1, a Marko Pjaca je za momčad iz Firenze igrao od 78. minute, dok je Ante Čorić bio na klupi Rome.