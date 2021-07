(VIDEO) KAKVA GOLČINA U POSLJEDNJIM SEKUNDAMA: Ovo još niste vidjeli, ‘bomba’ za osvajanje medalje!

Dok čekamo spektakularna finala Copa Americe i Europskog prvenstva, borbu Brazila i Argentine te Engleske i Italije, mogli smo uživati u susretu Kolumbije i Perua. Oni su se borili za treće mjesto na ovogodišnjoj Copa Americi.

Kolumbija je na kraju slavila 3:2 i to pogotkom u posljednjim sekundama utakmice, točnije u 93. minuti!

Peru je prvi došao u vodstvo i to krajem prvog poluvremena, kada je pogodak postigao Yoshimar Yotun te se na odmor išlo s vodstvom Perua.

Odmah po početku drugog dijela Kolumbija doazi do izjednačenja. Lijepo je pogodio Juan Cuardado u 49. minuti utakmice. Heroj utakmice bio je svakako mladi igrač Porta Luis Diaz, koji u 66. minuti dovodi Kolumbijce u vodstvo.

U 82. minuti Peru dolazi do 2:2 pogotkom Gianluce Lapadule i kada se mislilo da ćemo gledati produžetke, na scenu ponovno stupa Diaz.

Diaz je s 25 metara u posljednjim sekundama utakmice probio golmana Perua te riješio pitanje pobjednika! Sudac je produžio utakmicu tri minute i upravo na kraju posljednje, Diaz zabija prekrasan pogodak za pobjedu Kolumbije.

What a goal from Luis Díaz🔥🔥🔥

Unbelievable strike from far out.









He does a great job getting away from his man, creating space and the shot was precise.

Goodnight Peru😵

pic.twitter.com/CWeMMbZAwU

— Jerry Mancini (@jmancini8) July 10, 2021