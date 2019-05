(VIDEO) KAKO ĆE MODRIĆ ODGOVORITI NA OVE PROVOKACIJE? Pogledajte kako ga Ajax ismijava!

Jedan od nogometaša koji će jamačno konkurirati za najboljega mladog igrača 2019. godine Ajaxov je, a od ljeta Barcelonin, veznjak Frenkie de Jong. Mladić je s “kopljanicima” dogurao do polufinala Lige prvaka, gdje je nesretno ispao od Tottenhama.

Međutim, pobrinuo se da ga na tom putu dobro zapamte svi protivnici, uključujući i Modrićev Real Madrid, koji je njegova momčad razbila sa 4:1 na Bernabeuu. De Jong je odigrao svoju posljednju utakmicu za Ajax i sa stilom se oprostio od navijača, a Barcelona ga već dočekuje raširenih ruku.

Barcelona je na svom Twitteru objavila “Stavite srce ako vas veseli dolazak Frenkieja”, a u moru reakcija Ajaxov odogovor bio je najzanimljiviji za Luku Modrića.

Objavili su video kada je Frenkie de Jong osramotio Luku i napisali: “Pa nismo sigurni da se baš svi u Španjolskoj raduju dolasku De Jonga”!

Not everyone is looking forward… 👀 https://t.co/zNIGDicXbX pic.twitter.com/xEyECICWEc

— AFC Ajax (@AFCAjax) 13 May 2019