(VIDEO) KAKAV TRILER! Građani uzeli prvi trofej u Engleskoj, pogledajte što je vratar Chelseaja napravio na koncu utakmice!

Nogometaši Manchester Cityja obranili su naslov pobjednika Liga kupa nakon što su u finalnom susretu na stadionu Wembley pred 81.775 gledatelja pobijedili Chelsea 4-3 boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Bila je to siromašna utakmica u kojoj tijekom 90 minuta igre i pola sata produžetaka nije bilo golova pa je pitanje pobjednika razriješeno izvođenjem jedanaesteraca.

Susret je obilježio incident iz 120. minute kada je menadžer Chelsea Maurizio Sarri pokušao zamijeniti golmana Kepu Arrizabalagu kako bi jedanaesterce branio Willy Caballero. Međutim, mladi Španjolac nije želio izaći s terena. Talijanski stručnjak je ludovao na klupi, čak je u jednom trenutku izašao sa stadiona, pa se vratio, ali Kepa nije želio izaći. Šokirani Sarri je potom odustao od zamjene i 24-godišnji Španjolac je ostao u igri.

Kepa je obranio jedan udarac, ali to nije bilo dovoljno ‘Bluesima’ za pobjedu jer su njegovi suigrači dva puta bili neprecizni.

Zanimljivo, Kepa je bio upitan za nastup u finalu zbog problema s butnim mišićem, no ipak je nastupio. No, ponašanjem u samoj završnici sasvim sigurno ugrozio je mjesto u momčadi sve dok će Sarri biti menadžer londonskog sastava.

Za City su golove zabili Gundogan, Aguero, Bernardo Silva i Sterling, dok je Kepa zaustavio udarac Saneu. Na drugoj strani precizni su bili Azpilicueta, Emerson i Hazard. David Luiz je pogodio vratnicu, dok je Ederson obranio udarac Jorginha.

Mateo Kovačić nije nastupio za ‘Bluese’.

Manchester City je ovom pojedom stigao do šestog naslova pobjednika Liga kupa, pri čemu trećeg u zadnje četiri godine. Rekorder je i dalje Liverpool s osam naslova, dok Manchester United, Chelsea i Aston Villa imaju po pet trofeja.

