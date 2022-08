(VIDEO) KAKAV ŠOK ZA SUIGRAČA VATRENOG: Protivniku davali kisik, u jednom trenutku je sve stalo

Nova sezona u engleskom Premiershipu je tek počela, a za jednog igrača, možda je već stigao i njezin kraj. Teška sudbina pogodila je Bena Godfreyja, 24-godišnjeg stopera u dresu Evertona, kojem je pukla noga dok je bio u dvoboju s Nijemcem Kaijem Havertzom u utakmici svojeg kluba i Chelseaja u prvom kolu. Sve se dogodilo u ranoj fazi susreta, nakon čega je utakmica nekoliko minuta bila u prekidu, a posljedice su teške.

Kako se doznaje, riječ je o lomu noge nakon kojeg slijedi višemjesečna stanka. To je svojim riječima naznačio Frank Lampard, legendarni bivši igrač koji danas s klupe vodi Everton, ističući da se računa na dugu pauzu 24-godišnjeg obrambenog igrača.

Bio je to šok za Godfreyja, a nakon njegovog starta na Havertza, zbog ove scene je u šoku ostao i njemački igrač, klupski kolega Matea Kovačića u dresu Chelseaja. Kako je izgledala scena na koju upozoravamo zbog težine ozljede, možete pogledati – ovdje. (TV prava: TV Arena Sport)

Nakon teške ozljede, Godfreyju su na terenu davali kisik kako bi došao k sebi, a potom su ga odnijeli na nosilima. Sve se dogodilo u trenutku, a kao i mnogi drugi, i njegov klub stao je uz 24-godišnjeg stopera nakon ove ružne scene.

We can confirm Ben Godfrey has suffered a lower leg injury and has been taken to hospital.

We're all with you, @BenG0dfrey! 💙 pic.twitter.com/7gQ1VHQUEK

— Everton (@Everton) August 6, 2022