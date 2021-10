(VIDEO) KAKAV CAR! Zarađuje milijune, a izborom vozila nasmijao je sve

Nogometaši su pretežno poznati po tome kako vole skupe stvari, a jedan od fetiša skoro svih su brzi i luksuzni automobili kojima se nerijetko hvale na društvenim mrežama.

No da tome ne mora biti tako pokazao je Arturo Vidal, koji se pojavio na treningu Intera u novom limenom ljubimcu i iznenadio suigrače.

Čileanac se pojavio na treningu u staroj Fiat Pandi, s kojom je napravio počasni krug po parkingu.

Dobro se zabavili

Vidal je odabirom Pande prvo iznenadio, a onda i do suza nasmijao suigrače koji ga sigurno nisu očekivali u takvoj “limuzini”.

Arturo Vidal arriving at Inter training ground… using this car. Traditional italian Panda. 🤷🏻‍♂️🚙🇨🇱 #Vidal pic.twitter.com/GUtUK8YMcX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2021