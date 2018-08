(VIDEO) ‘JUVESLAVIA RAZBILA LAZIO’! Talijani u ekstazi zbog Mandže, a on se javio i oduševio navijače

Juventus je u drugom kolu Serie A slavio protiv Lazija s 2:0. Prvi pogodak na utakmici zabio je Miralem Pjanić u 30. minuti na asistenciju Mandžukića, dok je drugi gol djelo hrvatskog napadača koji je u 75. minuti zabio nakon što se Cristiano spetljao u čistoj šansi.

Talijanski mediji, oni skloniji Juventusu dakako, oduševljeni su izvedbom, ali ponajviše onom Mandžukića i Pjanića. Tuttosport donosi članak s naslovom ‘Juveslavia: Šou Pjanića i Mandžukića u razbijanju Lazija’. Malo je nespretna analogija, ali zna se na što su aludirali.

U članku pišu kako je Allegri u odnosu na prošlu utakmicu s Chievom zadržao četvoricu u obrani, ali je promijenio vezu i napad i izašao s 4-3-3 formacijom, što se, kako kažu, pokazalo kao pun pogodak. Khedira, Pjanić i Matuidi sjajno su ordinirali sredinom terena, a Mandžukić, Ronaldo i Bernardeschi ofenzivni segment igre. Mario je bio u špici, a Ronaldo i Bernardeschi na krilima. Naglašavaju kako je postavljanje Mandžukića u prvu postavu bio pun pogodak.

Talijanski mediji ističu kako je Mario sjajno reagirao nakon što se Ronaldo spetljao i potom nastavljaju s kritikom na račun Portugalca koji još čeka na prvijenac.

