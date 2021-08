(VIDEO) JOŠ NIJE NI SLUŽBENO PREDSTAVLJEN, A POGLEDAJTE LUDNICU U PARIZU: Navijači pomahnitalo slave dolazak najvećeg!

Lionel Messi nakon 21 godine napustio je Barcelonu. Imao je emotivnu konferenciju za novinare na kojoj se oprostio od svog voljenog kluba.

Dok navijači Barcelone još uvijek plaču te je pola svijeta začuđeno njegovim odlaskom, čini se da je legendarni Argentinac pronašao klub u kojem će nastaviti karijeru.

Poznati novinar Fabrizio Romano, inače jedan od najbolje upućenih kada su u pitanju nogometni transferi, piše kako je Messi sve dogovorio s PSG-om te je pitanje vremena kada će biti službeno predstavljen.

Prije nekoliko sati na svojem Twitter profilu Romano je objavio kako je Messi sve dogovorio s pariškim klubom, a uskoro bi trebao i sletjeti u glavni grad Francuske.

Messi is ready to accept – he’ll sign with PSG once final details will be fixed. Now planning for travel, medical, unveiling. 🇫🇷 pic.twitter.com/b28XC5DBoR

Leo Messi is set to join Paris Saint-Germain, confirmed. Jorge Messi received official contract today morning, after talks since Thursday. 🚨🇦🇷 #Messi

I dok se nogometni svijet pita tko će zaustaviti napad PSG-a, Messi je na svom putu prema Parizu, spreman napraviti novi korak u karijeri. Pridružit će se tamo svojem bivšem suigraču Neymaru, a u napadu će mu društvo praviti i Mbappe. Trojac koji ne želite vidjeti ispred sebe ako ste branič.

Leo Messi and his father Jorge were not planning to fly to Paris tonight. They’re still checking PSG official contract received today, together with lawyers. 🛫🇫🇷 #Messi

…it’s matter of time – Messi will soon plan his flight to Paris, once every contract detail will be fixed.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2021