(VIDEO) Još jedna fantastična HNL utakmica: Rijeka golijadom slavila u derbiju Učke

Autor: Ivan Lukač

Utakmicom Rijeke i Istre zaključeno je nepotpuno 3. kolo SuperSport HNL-a (Susret Osijeka i Hajduka je odgođen). U derbiju Učke Rijeka je slavila s visokih 6:0.

Bila je ovo utakmica u kojoj je Istra svoju ‘municiju’ ostavila negdje u tunelu Učka. Momčad Mislava Karoglana nije uputila nijedan udarac u okvir gola, a sve je krenulo nizbrdo u 34. minuti.

Marešić je bio sam u 16 metara, ali je prilikom dodavanja se poskliznuo, a lopta je završila u nogama Franje Ivanovića koji je lagano pospremio za 1:0. Ivanović je ušao u formu, a dojam je da je Rijeka dobila novog “killera” odlaskom Frigana. Za 2:0 Selahi je podsjetio o kakvom se talentu radi i preciznim udarcem savladao Majkića.





Put na Farske Otoke

Poluvrijeme još nije gotovo jer u u prvoj minuti nadoknade Pašalić majstorski pogodio za 3:0. Kao i Ivanović i on je stigao iz Njemačke i za sada se pokazuje kao sjajno pojačanje. Treću utakmicu u nizu do gola dolazi Bruno Goda. Da stvar bude zanimljiva bivši igrač Slaven Belupa je sva tri gola zabio kada je to Rijeci bio četvrti gol na susretu. I sva tri glavom.

Semafor je 5:0 pokazao u 61. minuti. Selahi je probio desnu stranu, a u pet metara se Ivanović odlično snašao za svoj drugi gol na utakmici. Za šesti gol morali smo čekati 20 minuta. Ovaj puta probijena je lijeva strana. Djouahra je sve odlično napravio i servirao odličnu loptu za Grgića koji zabija.

Rijeka je tako u ova tri kola pokazala dva lica. Razigrano i moćno protiv Rudeša i Istre te nevidljivo i loše protiv Hajduka. Pred Rijekom je sada put na Farkse Otoke gdje ih čeka susret Torshavna. Slijedeće kolo protiv Gorice su odgodili. Istra pak u ovom trenutku izgleda loše. U odnosu na prošlu sezonu gdje su mučili i pobjeđivali Dinamo i Rijeku sada su ih obje momčadi “razbile”, a iz prvog kola imaju bod protiv Lokomotive. Za tjedan dana dolazi im Osijek i čeka ih dosta posla.

Sažetak susreta pogledajte OVDJE.