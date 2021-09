(VIDEO) ‘JESI SE CIJEPIO? ZNAČI NISI IDIOT!’ Kamera snimila izjavu poznatog trenera koja je ‘zatresla’ planet!

Louis van Gaal jedan je od onih svjetskih trenera koji izazivaju “duboki naklon” gdje god da se pojave. No, malo si je ugled “uzdrmao” jednom nesmotrenom izjavom…

Izbornik nizozemske ovako je razgovarao na treningu s jednim od igrača.

Quinten Timber pridružio se treningu, a čuveni trener odmah ga je pritisnuo dosta izravno.

Van Gaal: Ja sam se cijepio, a ti?

Timber: Da, i ja sam!

Van Gaal: Hvala Bogu! Znači, nisi idiot!

Dutch youth international Quinten Timber joined Oranje training. He was naturally welcomed by national team boss Louis van Gaal.

Van Gaal: “I’m vaccinated. Are you?”









Timber: “Yeah, me too.”

Van Gaal: “Thank god. You’re not an idiot.” pic.twitter.com/6JOQh7JyGC

— Mohamed Moallim (@mhmdmllm) September 5, 2021