(VIDEO) JE LI PERIŠIĆ IZVEO NAJGORI SLOBODNJAK SEZONE? Pogledajte zašto mu se smije cijela Europa

Inter je, srećom, došao do pobjede u prvoj utakmici šesnaestine finala Europa lige protiv Rapida iz Beča. Milanska momčad slavila je s minimalnih 1:0 i barem se malo približila sljedećoj fazi natjecanja.

Čovjek odluke bio je Lautaro Martinez koji je zabio iz penala u 39. minuti, ali je najveći hit utakmice bio Ivan Perišić. Nažalost, Perišiću se smije cijela Europa zbog jednog od najgorih slobodnjaka izvedenih ove sezone.

Inter je dobio slobodnjak u opasnoj zoni, a Perišić i Candreva su čak dvadesetak sekundi vijećali što će i kako će izvesti udarac. Nakon što si se dogovorili da će Candreva šutirati, a Perišić gurnuti u for, krenula je komedija.

Hrvat je nespretno izveo slobodnjak i dodao loptu ravno u noge igraču Rapida. Pogledajte kako je to izgledalo.

20 seconds of discussions for this shit 😂 pic.twitter.com/xBZo6FZEQ4

— InterYaSkriniar (@InterYaMedia) 14. veljače 2019.