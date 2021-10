(VIDEO) IZGRIZLI GA I ISTUKLI ZBOG DRESA NOGOMETAŠA! Pretukli ga i ukrali poklon, a zatim napravili nevjerojatnu glupost!

Nakon što završi nogometna utakmica, igrači često znaju svoje dresove pokloniti navijačima. Takvu praksu odradio je i branič francuske reprezentacije Jules Kounde nakon susreta protiv Belgije u polufinalu Lige nacija.

Francuzi su nakon preokreta slavili 3:2, a Kounde je prišao navijačima iza gola kako bi poklonio svoj dres navijaču s transparentom na koje je pisalo – Kounde želim tvoj dres.

Dres je došao u ruke Clementa Thousera, no njegova sreća nije bila dugog vijeka.

Ubrzo nakon što je dobio dres, nekoliko navijača ga je napalo te mu otelo poklon od zvijezde Seville:

“Netko me napao kako bi i mi ukrao dres. Bio je to pravi fizički napad. Drugi navijači su mi pokušali pomoći za razliku od zaštitara koji je sve samo promatrao”, izjavio je Thouser.

Deux amis de l’agresseur viennent aussi m’attaquer pour voler le maillot. Un supporter va tenter de me venir en aide, il est repoussé par un ami de l’agresseur. Je résiste en 4v1 jusqu’au violence physique. On me mord violemment la main et je prends des coups, je finis par céder pic.twitter.com/QQ7jtzFYsl

— HOUSER TV (@clementhouser1) October 9, 2021