(VIDEO) IZBORNIK OŠAMARIO IGRAČA TIJEKOM UTAKMICE: Na kraju je dobio što je tražio, a najbolje je objašnjenje…

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Sportska psihologija postala je posebna grana znanosti koja uvelike pomaže svim sportskim djelatnicima. Ipak, nekad treneri vole i stare metode, a to je dokazao izbornik Izraela.

Kao i Hrvatska i Izrael je prošao na EURO nakon lutrije penala i ako izbacili Irsku. Hit na internetu je postala reakcija izbornika koji je s par šamara motivirao svog igrača.

Guy Luzon je ošamario svog igrača nakon što se ovaj počeo pravdati. Kasnije se se i sam izbornik pravdao da nije došlo do šamara nego je lagano podragao po obrazu.





Kritike za izbornika

‘Šamar? Pomazio sam ga. Nije to šamar. Kad udarim šamar, to se osjeti. Mazio sam ga s ljubavlju i to je sve. Bilo je to milovanje ‘ izjavio je nakon susreta.

‘Nema tu ničeg. Razgovarali smo kao profesionalci, smijali se. Dao sam mu i kolač na kraju utakmice. Mogu reći svom igraču što poželim, sve u dobrom duhu. Idemo dalje ‘ zaključio je

Bio to šamar ili maženje nije ni bitno. Izrael se plasirao na EURO koji se igra slijedeće godine, a domaćini turnira su Gruzija i Rumunjska.