(VIDEO) IZABRANA NAJBOLJA MOMČAD GRUPNE FAZE EURA: Najbolji gol nije teško pogoditi, a strijelca još i manje!

Završena je grupna faza ovogodišnjeg Europskog prvenstva, a samim time odabrana je i momčad dosadašnjeg prvenstva. Gol prve faze Eura svakako bi bio onaj Patricka Schicka protiv Škotske, ali ima tu još prekrasnih poteza.

Momčad grupne faze složio je popularni Sofa Score i u njoj nije bilo mjesta za ni jednog Hrvata.

Zato se na popisu najljepših pogodaka našao onaj kapetana Modrića također protiv Škota.

Momčad je složena u 4-3-3 formaciji, a na vratima najbolje momčadi našao se Finac Hradecky, lijevi bočni Englez Luke Shaw, dok su na stoperskim pozicijama kapetan Austrije David Alaba i Nizozemac de Ligt, dok obranu upotpunjuje Belgijac Meunier.

U veznoj liniji nalazi se fantastični Talijan Locatelli, još jedan Nizozemac Wijnaldum te najbolje ocjenjeni igrač dosadašnjeg djela turnira, Belgijac Kevin De Bruyne. Fantastični napadački trio čine Memphis Depay, Cristiano Ronaldo i Patrick Schick. Najviše ima Nizozemaca, čak tri.

Naravno, gol turnira za sada je onaj Schickov, a OVDJE možete pogledati i ostale majstorije prvenstva!

Zanimljiv podatak je da su Hrvati pretposljednja momčad po broju prekršaja na dosadašnjem Euru. Vatreni su napravili svega 27 prekršaja, dok su Velšani jedini napravili manje, 26.

Najbolji strijelac je trenutno Cristiano Ronaldo s pet pogodaka.

🔝 @Cristiano sits top after the group stage! ⚽

🔮 Who’ll go on to claim the Top Scorer crown? @alipay | #EUROtopScorer | #EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 24, 2021