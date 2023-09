(VIDEO) Italija razočarana u palom ponosu bivše Jugoslavije: ‘Pogledajte ove rupe’

Kvalifikacije za Euro 2024. u Njemačkoj donijele su težak izazov za Italiju, branitelja naslova s Eura odigranog preklani. Sada s novim izbornikom Lucianom Spallettijem, Talijani su u Nacionalnoj areni Toše Proeski u Skoplju odigrali 1:1 protiv Sjeverne Makedonije, a nakon tog rezultata, u zaostatku su za Engleskom i Ukrajinom u borbi za prva dva mjesta u svojoj kvalifikacijskoj skupini.

Talijani su na teškom terenu zabili prvi. Strijelac je u 47. minuti bio Ciro Immobile, a na 1:1 je u 81. minuti poravnao Enis Bardhi, igrač turskog Trabzonspora, momčadi Nenada Bjelice.

Na domaćoj strani su u prvih 11 bila dvojica igrača iz klubova SuperSport HNL-a, novi Osijekov član Jovan Manev i Varaždinov Egon Elezi, a nakon povratka u Dinamo ranije ovog tjedna, Arijan Ademi pratio je utakmicu s klupe.

Italija, tako, nije ostvarila svoj cilj na travnjaku stadionskog ponosa s prostora bivše Jugoslavije, sada u lošem stanju, s obzirom na to da je travnjak u Nacionalnoj areni Toše Proeski baš loš.

U najavi utakmice, pogled na teren pokazao je kako to izgleda.

“Ima rupa, nedostaju dijelovi trave, teren nije ravan, i tako dalje”, objavio je jedan profil koji prati talijansku reprezentaciju na Twitteru, sada X-u.

Here is the field that Italy will play on tomorrow vs North Macedonia.

📍 Toše Proeski Arena 🇲🇰🇮🇹

Potholes, missing patches of grass, poorly levelled ground & so on👀

pic.twitter.com/FnrxndraTs









