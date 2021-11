(VIDEO) ISPLIVALE STRAŠNE SNIMKE S OTOKA! Poljaci rade nerede po Europi, nakon BBB brutalno napali policajca

Iako njihovi nogometaši nisu toliko poznati u Europi, navijači Legije iz Varšave stvarno se svojski trude kako bi ime kluba ostalo zapamćeno barem po njima.

Još uvijek se sjećamo okršaja u zagrebačkoj Dubravi, gdje su navijači Legije krenuli raditi nerede, a naravno nisu dužni ostali niti BBB u obrani svog kvarta i grada.

Wild, wild scenes. Story goes that apparently Legia fans went into Dubrava, very tough neighbourhood not too far from the ground. Turns out the area is full of the main BBB lot. Video you see of marching is the BBB going looking for Legia who ran off after causing bother. https://t.co/3w7Rh8EumE

