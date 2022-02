(VIDEO) ISPLIVALE SNIMKE ŽESTOKE TUČNJAVE: BBB i policija nisu se štedjeli na tribinama

Jučerašnje gostovanje Dinama u Sevilli neće ostati u dobrom pamčenju za igrače Modrih, nakon što su utakmicu izgubili što sudačkim greškama, što stvarno lošim reakcijama u obrani i napadu.

No tih 3:1 daje još neku nadu, pošto se andalužani nisu predstavili kao nesavladiva momčad, ali će za pobjedu trebati puno više koncentracije od strane nekih dinamovih igrača.

Drugi dio dvoboja bio je na tribinama gdje su BBB i policija jedan dobar dio utakmice izmjenjivali napada jedni na druge.

— ULTRAS 𝕳 ACCOUNT OF (@UltrasAccountOF) February 17, 2022

Nisu se štedjeli

Snimke koje su se pojavile na internetu dočaravaju intenzitet sukoba policije i navijača Dinama, a sve je trajalo nekih desetak minuta na tribinama stadiona.

U gradu osim jedne tuče i demoliranja lokala, te razbijenog stakla na dučanu uz nekoliko sporadičnih sukoba, nije bilo većih ekscesa.

UEL.17.02.2022

Sevilla – Dinamo Zagreb.

BBB vs. police at the stadium. pic.twitter.com/l4xt68G2d5

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) February 18, 2022