(VIDEO) ISPAD POZNATOG NOVINARA NA HRT-U! Komentirao je Englesku, a onda mu se ‘omakla’ jedna nevjerojatna stvar

Autor: F.F

Sportski novinar Edo Pezzi gostovao je na HRT-u u sklopu emisije Studio 4. Osvrnuo se na Europsko prvenstvo u nogometu te najviše pričao o Englezima.

Mnoge je šokiralo na koji način je pričao o finalistima Englezima, no on kao da nije shvatio što je rekao.

Pezzi je pokušao objasniti što ne valja u engleskoj reprezentaciji, a na kraju je rasističkom izjavom sve zaključio. Novinar HRT-a nije ga zaustavio nakon njegove izjave.

‘Ne volim ja taj nogomet’

Pezzi je započeo:

“Priželjkivao sam da Italija pobijedi autogolom Engleza u 120. minuti. Oni su davno prestali biti džentlmeni. I ovo klečanje i ono brutalno skidanje srebrne medalje. To je sramota za jednu naciju koja se maksimalno pokvarila. Živio sam u Engleskoj godinu dana kao student na davnom SP-u 1966. godine. To je potpuno drugačiji narod od ovoga sada. Svašta je došlo u tu zemlju i tu se ne treba čuditi ovim stvarima”, rekao je Pezzi, pa nastavio:

“Previše su napuhani, previše misle da su oni jedini i kako kažu ‘da su izmislili nogomet’, tako da ova zezancija gdje talijanski igrači govore ‘nogomet se vratio kući’, a misle na Rima, mene veseli. Sve je na kraju došlo na svoje i ovo je pošteni epilog prvenstva. Ovima treba još 40, 50 godina da čekaju. Oni su SP osvojili protiv Nijemaca na mali lopovlug. Svi se sjećaju gola Geoffa Hursta i je li lopta prešla liniju ili ne? Sad su to skoro ponovili i dobro da se to nije dogodilo. Nek se malo otrijezne jer su daleko od onog nogometa koji igraju sve sredozemne zemlje koje imaju duha, imaju majstora, imaju svega. Oni imaju naboj, imaju želju, a ja to ne volim. Taj nogomet ja ne volim”, zaključio je.

Njegova izjava stigla je u krivo vrijeme, kada se cijeli svijet bori protiv rasističkih uvreda koje na svoj račun primaju tamnoputi igrači Engleske.