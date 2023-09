(VIDEO) Irski navijači napravili show u Sloveniji, kamere sve snimile

Jedna od ljepota nogometa su i putovanja na koja se odlučuju mnogi navijači, koji pritom upoznaju lokalnu kulturu i običaje, a nerijetko i poduče nečem lokalno stanovništvo o vlastitim tradicijama.

Tako se u Sloveniji igrala utakmica između domaćina i Sjeverne Irske, koju su Kekovi momci razriješili u svoju korist 4:2, ali su tek na četvrtom mjestu grupe H.

No to nije veliki šok za Slovence, prvi u skupini su Finci s 12 bodova iz pet utakmica, isto toliko ima i Kazahstan, ali iz šest susreta, dok su Danci i Slovenci na trećem i četvrtom mjestu s 10 bodova iz pet susreta, a S. Irska je zadnja s tri osvojena boda.

When you go for a carry out in a Slovenian supermarket and see boxing gloves for sale! 🤔Going viral on Hooligan TV in Eastern Europe 😂 #GAWA pic.twitter.com/tjjpRizblP

— Northern Ireland band parades and Scotland (@LFCKopTV1) September 10, 2023