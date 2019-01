(VIDEO) INTRIGANTAN PRIZOR! Modrićeva svađa u prvom planu novog filma o SP-u: ‘Ne viči na mene’

Krovna svjetska nogometna organizacija, FIFA, već prema tradiciji snimit će dokumentarac o Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. Na tom je prvenstvu Hrvatska je osvojila povijesno srebro, a čini se kako će u filmu biti podosta toga o Vatrenima, barem ako je vjerovati foršpanu.

Naime, scena s Lukom Modrićem koji se svađa sa sucem dospjela je već u najavu filma. “Vičeš li ti to na mene”, dva puta je pomoćni sudac prijekorno upitao Modrića tijekom jedne od utakmica SP-a u Rusiji.

“Ne viči na mene”, upozorio je Modrića sudac, a Hrvat je žestoko osporavao neku od odluka. Prizori su to kojima započinje službeni trailer dokumentarnog filma o SP-u u Rusiji. Ime filma za sada nije poznato, a najava se može pogledati na službenom YouTube kanalu.

FIFA dokumentarne filmove o svjetskim prvenstvima prikazuje još od 1954. godine.

Dosadašnji naslovi dokumentaraca bili su: German Giants (Švicarska, 1954.), Hinen (Švedska, 1958.), Viva Brazil (Čile, 1962.), Goal! (Engleska, 1966.), The World at Their Feet (Meksiko, 1970.), Heading for glory (Zapadna Njemačka, 1974.), Campeones (Argentina, 1978.), G’ole! (Španjolska, 1982.), Hero (Meksiko 1986.), Soccer Shoot-Out (Italija, 1990.), Two Billion Hearts (SAD, 1994.), La Coupe de la Glorie (Francuska 1998.), Seven Games from Glory (Japan i Južna Koreja, 2002.), The Grand Finale (Njemačka, 2006.), Match 64 (Južna Afrika, 2010.) i Brasil! (Brazil, 2014.).