(VIDEO) INTERNET GORI ZBOG HEROJSKOG POTEZA KOLAŠINCA: Neki od komentara su zaista BRUTALNI!

Bosanskohercegovački reprezentativac iz redova Arsenala, Sead Kolašinac postao je svjetski hit zbog svojeg herojskog čina. Kolašinac i njegov suigrač Mesut Ozil napadnuti su usred Londona. Presreli su ih pljačkaši na motoru i pokušali ukrasti Ozilova Mercedesa. Međutim, tu je bio Kolašinac.

BiH nogometaš je izletio iz auta i počeo se fizički obračunavati s pljačkašima koji su sa sobom imali noževe. Kolašinac ih je naganjao oko auta, a ovi su djelovali dosta preplašeno. Kako i ne bi kad je Kolašinac kao od stijene odvaljen i očito spreman na blisku borbu.

Zbog svojeg hrabrog i hazarderskog čina Kolašinac je postao svjetski hit. Društvene mreže preplavljene su komentarima na račun Kolašinca, a neki od njih su zaista genijalni.

“Locirana su muda Seada Kolašinca i ogromna su”…

“Pljačkaši su preživjeli Kolašinca”…

“Nadam se da je nož dobro nakon susreta s Kolašincem”…

Oglasio se i Piers Morgan, slavni novinar i navijač Arsenala.

“Nevjerojatna hrabrost Kolašinca koji se obračunao s naoružanim razbojnicima. Spasio je Ozila od njih i da se ja pitam, odmah bih mu dao kapetansku traku Arsenala”, poručio je Morgan.

BBC-jev novinar i bivši nogometaš Garth Crooks rekao je za Kolašinca kako je sazdan od istog materijala kao i toaleti u Sjevernom Londonu koji su preživjeli bombaridanje u Drugom svjetskom ratu.

“Jednostavno, odabrali su pogrešan automobil”, kazao je još Crooks.

Ozil’ car got jumped by some knife weilding guys, kolasinac got out there to defend him.#ozil #kolasinac #arsenal #gunners #yagunnersya

pic.twitter.com/oP8VICrbT0

