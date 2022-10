(VIDEO) INTER UDARČINOM SRUŠIO BARCELONU: Krenulo i bez Brozovića, a jedan čovjek je opasno ‘visio’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Po očekivanju, prva ovotjedna večer Lige prvaka donijela je puno borbe i utakmica u kojima je neizvjesnost trajala do kraja, a među njima, do svojeg slavlja došao je Inter u zvučnom dvoboju na San Siru. Domaća momčad je u trećem kolu skupine C s 1:0 slavila protiv Barcelone, uz gol Hakana Calhanoglua preciznim udarcem iz daljine na kraju prvog poluvremena, u drugoj minuti nadoknade.

Inter je, tako, došao do tri boda u utakmici u kojoj nije bilo ozlijeđenog Marcela Brozovića, a pobjeda će osobito dobro doći treneru Simoneu Inzaghiju. Nakon slabijih rezultata zbog kojih je Inter trenutno tek deveti u talijanskom prvenstvu, Inzaghi je već ‘visio’, no slavlje u Europi donijet će mu olakšanje.

Odlučujući gol u Milanu pogledajte – ovdje.





Bayern dominirao protiv Čeha

U drugoj utakmici ove skupine Bayern je kod kuće s 5:0 svladao Viktoriju Plzen. Josip Stanišić je u uvjerljivoj pobjedi domaćih bio u akciji u drugom poluvremenu, od 46. minute. Bayern sada ima svih devet bodova, Inter je na šest, a Barcelona na tri boda, dok je Viktoria još uvijek na nuli.

Skupina A donijela je veselje za Napoli i Inter. Napuljski klub je u gostima s čak 6:1 slavio protiv Ajaxa, a Liverpool je bio uspješan na Anfieldu, s 2:0 protiv Rangersa. Napoli ima svih devet bodova, Liverpool slijedi sa šest, a Ajax s tri boda, dok je Rangers bez bodova.

Gosti projurili u Nizozemskoj

Napoliju su pobjedu u Amsterdamu donijeli golovi Giacoma Raspadorija (18′, 47′), Giovannija Di Lorenza (33′), Piotra Zielinskog (45′), Khviče Kvaratskhelije (63′) i Giovannija Simeonea (81′). Prije svega toga, Ajax je čak i vodio nakon što je u devetoj minuti strijelac bio Mohammed Kudus, ali potom je krenuo gostujući ‘uragan’.

Liverpool je kod kuće došao do tri boda protiv Rangersa zaslugom Trenta Alexander-Arnolda iz slobodnog udarca u sedmoj i Mohameda Salaha iz penala u 53. minuti. Borna Barišić je za Rangers igrao od početka do kraja, a Antonio Mirko Čolak ušao je u 73. minuti.

U skupini B nastavlja se neočekivani uspješni nalet Club Bruggea, koji ima svih devet bodova. U trećem kolu je u Belgiji s 2:0 ‘pao’ Atletico Madrid, golovima Kamala Sowaha u 36. i Ferrana Jutgle u 62. minuti.

U ovoj grupi slavio je i Porto, s 2:0 kod kuće protiv Bayer Leverkusena. Oba gola pala su u završnoj fazi utakmice, a strijelci su bili Zaidu (69′) i Galeno (87′). Iza vodećeg Club Bruggea, slijede Porto, Bayer i Atletico, svi s po tri boda.









Bez golova u Njemačkoj

Uz pobjedu Olympiquea u Marseilleu protiv Sportinga, u skupini D odigrana je i utakmica bez golova u Frankfurtu. Ondje su se sreli Eintracht i Tottenham, s punom minutažom Kristijana Jakića za domaće i nastupom Ivana Perišića do 72. minute u gostujućoj momčadi. Hrvoje Smolčić pratio je utakmicu s Eintrachtove klupe.

Sporting ima šest bodova, Tottenham i Eintracht su s po četiri boda, a Olympique ima tri boda u ovoj grupi.