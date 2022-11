(VIDEO) INCIDENT UOČI SVJETSKOG PRVENSTVA: ‘Pa pozvali ste cijeli svijet kod vas, što sad hoćete!?’

Svjetsko prvenstvo u Katru nije još ni počelo, a već se dogodio prvi incident između danske novinarske ekipe s TV2 i katarskim organima javnog reda i mira.

Naime, daski novinari imali su javljanje iz Dohe, kada su se iza ekipe i novinara dovezla trojica dužnosnika u električnom vozilu i odmah su pokrili objektiv kamere i rekli su im da ne smiju snimati.

Novinar Rasmus Tantholdt odmah je reagirao i upitao muškarce:

“Pozvali ste cijeli svijet ovamo, zašto ne smijemo snimati? Ovo je javno mjesto, ne treba nam dozvola”, rekao je Tantholdt i pokazao svoju akreditaciju.

Isprika organizatora

No to izgleda nije smirilo muškarce, koji su očito zaprijetili ekipi:

“Želite razbiti kameru? Možete je razbiti. Prijetite nam da ćete nam razbiti opremu”, upitao je novinar muškarce.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022