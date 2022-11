(VIDEO) ‘IMAM U GLAVI MODRIĆEVOG NASLJEDNIKA’ Hrvatska doputovala u Katar, a Dalić pričao i o budućnosti

Nakon odlaska iz Zagreba početkom tjedna i boravka u Saudijskoj Arabiji, u Rijadu, hrvatska reprezentacija sletjela je u Dohu uoči završnice priprema za početak Svjetskog prvenstva u Katru. Vatreni su jutros po našem vremenu krenuli avionom na svoje odredište, a po dolasku, čekaju ih novi treninzi prije nego u srijedu na red dođe prva utakmica na SP-u, protiv Maroka na stadionu Al Bayt u Al Khoru.

Hrvatska je, podsjetimo, prekjučer u jedinoj pripremnoj utakmici s 1:0 svladala Saudijsku Arabiju u Rijadu, uz odlučujući gol Andreja Kramarića u 82. minuti. Marokanci su također slavili uoči prvog nastupa u Katru. Bili su uvjerljivi protiv Gruzije u susretu odigranom u Sharjahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, s pobjedom s 3:0, a nakon toga, obje reprezentacije okreću se dvoboju koji će dolazeće srijede početi u 11 sati po našem vremenu.

Kako je izgledao dolazak hrvatske reprezentacije u Dohu, donijele su Sportske novosti.

Večer prije dolaska Hrvatske, u Dohi je sve bilo u znaku dolaska sudionika SP-a. Bili su počašćeni i Vatreni, s prikazom Luke Modrića s loptom na jednom od nebodera u glavnom katarskom gradu. Hrvatski reprezentativci ondje su došli u ‘misiju’ branjenja srebra sa Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji, a Modrić je te godine okrunio taj uspjeh i individualnim priznanjem. Bio je dobitnik Zlatne lopte za najboljeg igrača na svijetu.

