(VIDEO) IGRAČI BJEŽALI ZA SVOJ ŽIVOT! Navijači trgali sve pred sobom pa se obračunali međusobno!

Navijači ponekad poraze teško prihvate, što možemo vidjeti i na hrvatskim travnjacima, a jedna je utakmica bez pobjede posebno pogodila navijače brazilskog Gremija.

Gremio je poražen 3:1 od Palmeirasa i to kod kuće, pa su nakon utakmice navijači doslovno poludjeli. Probili su se na teren Arene de Gremio i pokušali uništiti VAR monitor koji stoji uz teren.

Dio navijača pokušao se obračunati s redarima te je stvari morala smirivati interventna policija.

Domaći igrači pobjegli su glavom bez obzira u svlačionicu, a ispad navijača sigurno neće pomoći brazilskom velikanu koji se nalazi u velikoj krizi.

CENAS LAMENTÁVEIS NA ARENA! Torcedores do Grêmio INVADIRAM O GRAMADO e QUEBRARAM O VAR após a derrota para o Palmeiras! Houve até conflito com a segurança do estádio… 😱😱😱 #Brasileirão2021 pic.twitter.com/nwirsCcOe1

