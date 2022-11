(VIDEO) IBRAHIMOVIĆ OPET U ELEMENTU: Brutalno spustio Ronaldu i ludio na utakmici Milana

Iako se oporavlja od ozljede koljena, nikad nije dosadno oko Zlatana Ibrahimovića koji uvijek zna ispaliti pokoju izjavu, a ovaj put dotakao se njegovog ljubljenog Cristiana Ronalda.

Ibro baš ne preferira Ronija i u vječnoj debati tko je ‘GOAT’, Messi ili Ronaldo, jasno je na strani Argentinca, no ipak po Zlatanu najbolji ikad i bog nogometa je on.

Cristiano je prolazi lošu fazu u Manchester Unitedu, a njegova sestra ga već godinama zdušno brani na društvenim platformama, što je nagnalo Zlatana da izjavi:

“Ako imate 20 i još ste ovisni o roditeljima i živite s njima, ne budite žalosni. Sjetite se kako ima 35-godišnjih igrača koji još uvijek koriste Instagram profil od sestre”, očito aludirajući na Portugalca.

Who do you think Zlatan Ibrahimovic is talking about? 🤔 pic.twitter.com/Cgomswpdyg

