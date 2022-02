(VIDEO) ‘I TATA BI SINE’ Nogometaš uhvaćen kako lascivno gleda novinarku

Novi nogometaš Fiorentine koji bi trebao nadomjestiti omraženog im Dušana Vlahovića je Arthur Cabral, koji je potpisao ugovor s Violama krajem siječnja, da bi bio predstavljen 02. veljače kao veliko pojačanje iz Basela za 15 milijuna eura.

No na samom predstavljanju Arthur se našao opčinjenim novinarkom Rossellom Petrillo, koja je vodila prezentaciju brazilskog pojačanja Fiorentine.

U jednom trenutku Cabral je promotrio lijepu novinarku, a usput si je oblizao usne, a sve je izgledalo izuzetno lascivno.

New Fiorentina signing Cabral enjoying too much his unveiling presser pic.twitter.com/waTGdLHdi8

