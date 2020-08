(VIDEO) I KRAVE PRIČAJU, ZAR NE? Sinu slavnog trenera otkrile pobjednika Lige prvaka!

Zanimljiv video pojavio se na društvenim mrežama, a glavnu ulogu ima sin trenera Barcelone Quiquea Setiena Laro.

Laro je u ponedjeljak otišao na obiteljski ranč kako bi krave pitao hoće li ispuniti san njegovog oca o šestom naslovu Barcelone u Ligi prvaka.

‘Sanjam osvajanje Lige prvaka i trofej među kravama na svom ranču’, rekao je Setien.

Sada zahvaljujući sinu zna odgovor.

‘One to znaju i rekle su da osvajamo Ligu prvaka’, poručio je Laro u videu.

Barcelonu u četvrtfinalu Lige prvaka čeka Bayern.

Video: Setién’s son Laro asking the cows if Barça will win the Champions League. [ig: larosetien] pic.twitter.com/qBjaa0h5xQ

