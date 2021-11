(VIDEO) HULIGANI DIVLJALI U ITALIJI: Maskirani napadači tukli goste, a stradala i konobarica!

Utakmica Atalanta – Manchester United u četvrtom kolu skupine F ovosezonske Lige prvaka imala je vrlo ružan uvod u jednom ‘pubu’ u Bergamu. Incident se dogodio sinoć, a izazvali su ga domaći huligani koji su pod maskama krenuli na ondje okupljene navijače iz Engleske.

Po medijskim izvještajima, napad je izvela skupina od 20-ak maskiranih domaćih huligana. Došlo je do tučnjave u kojoj su ozljede pretrpjeli jedan gostujući navijač i konobarica u ‘pubu’.

Nakon incidenta, reagirala je policija, a stigle su i kazne za najratobornije. Među privedenima, četvorica su dobila zabranu ulaska na stadion na kojem Atalanta večeras igra protiv gostiju iz Manchestera.

Poslije incidenta, na internetu su se pojavile dvije snimke, iz različitih kuteva, koje otkrivaju što se zbivalo u ovom metežu.

Italy. 01.11.2021

