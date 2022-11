(VIDEO) HRVATSKI SIN SPASIO AMERIKANCE: Čekali ga i zazivali, na kraju i povlačenje o kojem će se pričati

Engleska i SAD imali su slavljeničku večer na kraju puta u skupini B Svjetskog prvenstva u Katru. Obje reprezentacije su pobjedama ušle u osminu finala, Englezi s 3:0 protiv Walesa, a Amerikanci dolaskom do 1:0 protiv Irana, u utakmici koja je bila obilježena i političkim tenzijama, a ne samo nogometom.

Reprezentaciji SAD-a je pobjedu donio Christian Pulisic ili, po naški, Pulišić, američki adut hrvatskih korijena s očeve strane. Pulisic je u 38. minuti doveo svoju momčad u vodstvo, a kako se pokazalo, svojim golom donio je i pobjedu vrijednu prolaska dalje. Bio je to poseban trenutak za 24-godišnjeg igrača Chelseaja od kojeg Amerikanci očekuju puno, a čekali su njegov bljesak i u ovom susretu. Odgovorio je svojim prvim golom u karijeri na SP-u.

Iranci su u drugom dijelu tražili povratak, nadajući se prilici za prolazak dalje, kroz vrata koja su u drugom kolu otvorili pobjedom nad Walesom. Međutim, do novog velikog uspjeha ipak nisu došli.

USA are through to the knockouts! 🇺🇸@adidasfootball | #FIFAWorldCup

