(VIDEO) HRVATSKA IDE NA EURO: Kakva drama mladih nada, pojavio se veliki junak i uništio Dance!

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska je osigurala nastup na U21 Europskom prvenstvu koje se sljedeće godine održava u Gruziji i Rumunjskoj! Mlade hrvatske nade došle su do Eura prolaskom u ogledu s Dancima u dodatnim kvalifikacijama, uz odluku nakon izvođenja penala u uzvratnoj utakmici odigranoj u danskom Vejleu. S dvije obrane u raspucavanju, hrvatski junak bio je golman Dominik Kotarski, a gol odluke u penalima zabio je Marco Pašalić.

Do penala se došlo s 2:1 za Dance nakon 120 minuta, a Hrvatska se pritom izvukla i izborila je produžetke golom Igora Matanovića u 84. minuti. Momčad koju vodi Igor Bišćan potom je prijetila i u dodatnih 30 minuta, najviše se pamti udarac Stipe Biuka pri kraju prvog produžetka koji je obranio domaći golman Mads Hermansen, ali u raspucavanju je ipak stiglo veliko hrvatsko slavlje. Bravo, mladi Vatreni!

‘Drama je bila na vrhuncu’

U prvoj reakciji nakon osiguranog odlaska na veliko natjecanje, izbornik Bišćan je pred kamerama MaxSporta opisao koliko znači ovaj uspjeh. ‘Prošli smo ovih 120 minuta, ali možemo to produžiti na cijele kvalifikacije. Trajalo je koliko god je dugo moglo, drama je bila na vrhuncu. Dečki su pokazali pravi karakter, bore se za reprezentaciju, a kvaliteta nikad nije bila upitna’, rekao je Bišćan.

‘Izdržati sve protiv jakog protivnika i onda proći 11-erce, kapa im do poda zbog toga. I da nismo prošli, pokazali su kako se bore za svoju zemlju, jako sam ponosan’, dodao je Bišćan, spominjući i da sada slijedi slavlje.

‘Dečki su tu da daju svoju doprinos, ne može biti drugačije. Svi su dali svoj obol, nije bilo jednostavno jer smo imali problema sa zdravljem i s ozljedama. Nismo se žalili nego smo se borili i trudili smo se ostvariti svoj cilj. Mislim da ću idućih dana biti sretniji jer je ovo bilo jako napeto’, nastavio je izbornik, koji je za kraj najavio i izazov na Euru.

‘Trebamo biti ovako jaki, mentalno čvrsti, onda će biti dobro’, zaključio je Bišćan.

Sretnim završetkom utakmice u Vejleu, došao je kraju dugi niz u kojem je Hrvatska bila u ovom kvalifikacijskom ciklusu. Sve je krenulo s čak šest pobjeda u prošlogodišnjim utakmicama, no potom, u ovogodišnjem dijelu puta u skupini dogodio se neočekivani zastoj.

Hrvatska je bila bez pobjede do posljednjeg kola i dolaska do 2:1 u Estoniji, a u nizu od tri utakmice bez uspjeha, pamti se ispušteno vodstvo od 2:1 u Norveškoj, kada je domaća reprezentacija s dva gola u sudačkoj nadoknadi uspjela doći do 3:2. Mladi Vatreni su u tom susretu već mogli riješiti svoje brige u borbi za Euro, no potom, na vrhu skupine završili su Norvežani, a Hrvatsku su čekale dodatne kvalifikacije protiv Danaca.









Nakon toliko puno muke i drame, Bišćanova momčad je na koncu ipak slavila. Prva utakmica protiv Danske u Puli je, podsjetimo, bila završena s 2:1 za mlade Vatrene, a u Vejleu je odluka pala u raspucavanju, u kojem je domaće igrače svojim obranama ‘razoružao’ Kotarski.