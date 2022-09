(VIDEO) HRVATI KREIRALI NEVIĐENU SENZACIJU: Sve su šokirali, pogledajte golčinu i veliko slavlje

Klubovi s jakim hrvatskim tragom u iseljeništvu grade svoj put u različitim krajevima svijeta, a jedan od njih sada se može pohvaliti velikom senzacijom na drugom kraju svijeta. Za to se pobrinuo Sydney United 58, koji je do ranih ‘9o-ih nosio ime Croatia Sydney, a i danas je u hrvatskim rukama u upravi kluba i s velikim brojem igrača u momčadi.

Sydney United 58 priredio je golemo iznenađenje ulaskom u finale Kupa Australije, postajući prvi klub iz drugoligaške konkurencije koji je došao korak do tog vrijednog trofeja u svojoj zemlji. Momčad koju s klupe vodi Miro Vlastelica je u polufinalu s 3:2 bila jača od Brisbane Roara, s dolaskom do slavlja na domaćem terenu nakon produžetaka.

Slavili su igrači, a veliko slavlje zavladalo je i među navijačima s brojnim hrvatskim obilježjima na stadionu. Hrvatska poveznica traje, a sada se o klubu piše zbog ovog velikog uspjeha.

Sydney United 58 je u polufinalnoj utakmici protiv gostiju iz Brisbanea dvaput bio u rezultatskom zaostatku, a vraćao se u igru golovima Matthewa Bilića i Patricka Antelmija, za ulazak u dodatnih 30 minuta. Odlučujući gol pao je u 105. minuti, kada je vezni igrač Glen Trifiro udarcem isprve zaključio lijepu akciju nakon suigračeve asistencije petom i donio je svojoj momčadi nastup u finalu.

Nakon gola za vodstvo, navijači kluba su s hrvatskim obilježjima slavili na tribinama, a po završetku polufinalne utakmice slavlje se preselilo na teren, u jurnjavi starijih i djece zbog ovog velikog uspjeha.

FT 3:2 🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷@vlastelica11 and the boys @SydUtd58FC have made history. The first ever NPL team into the final of the #australiacup pic.twitter.com/GjKhNZTV7b









— CroatianSports (@CroatianSoccer) September 11, 2022