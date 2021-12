(VIDEO) HRVAT GLAVNA TEMA U EUROPI! Nevjerojatan previd doveo ga je na naslovnice

I suci su ljudi. To bi možda trebao biti moto svih nas koji sudačke odluke stavljamo pod povećalo, ali pogreška kakva se sinoć potkrala hrvatskom sucu Franu Joviću, sigurno će ga koštati pokojeg nastupa na europskim travnjacima.

Naime, Fran Jović je bio glavni sudac na utakmici između Basela i Qarabaga u Konferencijskoj ligi, a pomoćnik mu je bio isto Hrvat Hrvoje Radić, no obojica se nisu proslavili jedom odlukom.

Naime, gosti iz Azerbajdžana imali su napad pri rezultatu 0:0 u koje su postigli pogodak, ali iako je lopta bila dobrih metar u golu, a igrač je izbio loptu bio je već skoro na mreži, za našeg tandem to nije bio gol, a evidentnu pogrešku pogledajte OVDJE.

Skupocjena greška

Na kraju Basel je slavio s velikih 3:0 i time osigurao prvo mjesto u skupini H, baš ispred Qarabaga koji će za razliku od Švicaraca koji su kao prvi u skupini ušli izravno u knock out fazu natjecanja, dok će Azerbejdžanci u razigravanje s nekim od trećeplasiranih iz Europa lige.

Jednako tako Basel je zaradio duplo više od Qarabaga te je ukupno inkasirao skoro 10 milijuna kuna, dok su nesretni Azerbajdžanci dobili duplo manje novaca od UEFA-e.

Kako će nakon ove greške proći hrvatski dvojac ostaje za vidjeti u narednim danima.

🔴🔵 The battle for top spot came down to the final day when Basel beat Qarabağ…#UECL pic.twitter.com/Eri86qINUZ









— Calcio Sport un Pó Tutto (@_Sport_Calcio_) December 10, 2021