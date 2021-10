(VIDEO) HOROR OD STARTA, ČEPOVIMA RASJEKAO LICE PROTIVNIKA! Ovo je za zatvor, u punom trku nogom u glavu

Užasne scene dolaze nam iz nogometne države – Brazila. Utakmicu CRB-a i Botafoga obilježio je start kakav se rijetko viđa na nogometnim travnjacima.

Caetano je morao u svlačionicu nakon svega 11 minuta, a ne bi bilo čudno ni da ga tamošnji savez odluči suspendirati na dulje vremena.

Igrač CRB-a otvorenom je kopačkom u punom naletu udario protivničkog igrača u lice.

Napadač Botafoga Rafael Navarro pao je na travnjak kao pokošen, a nekako mislimo da bi netko teško mogao ostati na nogama nakon ovakvog divljačkog nasrtaja.

