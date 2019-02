(VIDEO) HOĆE LI MOŽDA PUTIN INTERVENIRATI? Slavni ruski nogometaši zaglavili u zatvoru, kleče i u suzama mole za pomoć!

Prije nekoliko mjeseci slavni ruski nogometaši i reprezentativci, Pavel Mamaev i Aleksandar Kokorin, u alkoholiziranu su stanju prebili Vitalija Solovčuka, vozača reporterke Olge Olvakove, pa onda i Denisa Paka, zaposlenika Ministarstva industrije i trgovine.

Zbog tog su teškog incidenta zaglavili u zatvoru gdje čekaju potencijalno vrlo dugu i tešku kaznu. Nogometaši Krasnodara i Zenita, već su neko vrijeme u zatvoru gdje čekau presudu, a tamo se i dalje bave nogometom. Nedavno su odigrali utakmicu u dvorištu zatvora, a Mamaev je zabio čak sedam golova i jedan od njih bio je škaricama. Šteta samo što to ne izvodi u svom klubu, Krasnodaru.

Isti je igrač nedavno klečao i u suzama molio sud da mu oprosti nedjelo, ali hladni su Rusi i netolerantni na takvo ponašanje. Štoviše, Mamaev i Kokorin mogli bi zaglaviti na čak sedam godina u ‘reštu’, a mogu još jedino pokušati moliti predsjednika Vladimira Putina za neku intervenciju. U protivnom, čini se kako im spasa nema jer prema svim anketama u Rusiji, narod želi da ih se zatvori.

Mean Machine, Russian style: Jailed Russian footballer Pavel Mamaev scores an overhead kick in the snow at Moscow’s Butyrka prison, during a 5-a-side game with other inmates.pic.twitter.com/pljc5VSnAM

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) 14. veljače 2019.