(VIDEO) HEROJSKI ČIN BIVŠEG IGRAČA LIVERPOOLA! Pogledajte kako je na terenu spasio život suigraču

U sedmom kolu portugalskog nogometnog prvenstva između na utakmici između Portimonensea i Sportinga iz Lisabona dogodila se doista jeziva situacija. U jednom trenutku utakmice Romain Salin, vratar Sportinga, udario je glavom u vratnicu pokušavajući obraniti jedan udarac i pao u nesvjest. Vratar je imao sreće jer je kraj njega bio igrač Sebastian Coates, inače bivši igrač Liverpoola.

Urugvajac je brzo i pravilno reagirao, te je vrataru oslobodio dišne puteve otvorivši mu usta da može disati. Coates je brzo aktivirao medicinsku pomoć i spasio život suigraču. Salina su iznijeli na nosilima i ukazali mu liječničku pomoć, a ne bi trebao imati većih posljedica.

A clip of Coates comes to Salin’s aid, making sure he doesn’t choke on his tongue after Salin went face first with the post. Well done Coates! You may not have the armband, but no doubt you’re a captain & a big example for this team! @SebastianCoates 👏👏💚 pic.twitter.com/VQRwUytsVI

— Sporting160 EN (@Sporting160EN) 8. listopada 2018.