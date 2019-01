(VIDEO) ‘HALO, POLICIJA? PRIJAVILI BISMO UBOJSTVO’: Njemački klub šokirao Antu Rebića!

Hrvatski napadač Ante Rebić ponovo je bio strijelac u remiju Eintrahcta s Werderom. Rebić je zabio prekrasan pogodak u 35. minuti i to mu je bio sedmi ove sezone u dresu frankfurtskog kluba.

Na Twitteru je nešto kasnije objavljen podatak kako je Einracht od posljednjih 13 utakmica u kojima je Hrvat zabio gol, njemačka momčad slavila je u njih čak 12.

A onda su krenule šale i pošalice na račun Rebićeve izvrsnosti.

“Halo, policija, prijavili bismo ubojstvo”, objavljeno je na službenom Eintrachtovom Twitter-profilu nakon što je Ante Rebić zabio spektaklularan gol.

Hello police I’d like to report a murder. 😳

What a 👑 #Rebic 👑 goal!#SGE | #SVWSGE 1-1 | #SGEagles pic.twitter.com/dSmeHDnKK6

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) 26. siječnja 2019.