(VIDEO) Hajduk doveo iskusnu legendu iz Belgije: Novi igrač na Poljudu, žestoko rade prije derbija

Hajduk se ovog tjedna bacio na dovođenje novih igrača iz inozemstva, a danas je stigla još jedna objava, ovog puta s videom čija je glavna zvijezda nekadašnji belgijski reprezentativac, 34-godišnji veznjak Vadis Odjidja-Ofoe, igrač s tri nastupa u najjačoj nacionalnoj momčadi Belgije.

Odjidja-Ofoe je u Hajduk došao kao slobodan igrač. Posljednju klupsku epizodu imao je prošle sezone u Gentu.

Sveukupno u karijeri, iskusni Belgijac postao je jedna od legendi tamošnjeg klupskog nogometa s obzirom na to da je prikupio sveukupno 259 nastupa u najjačeg rangu natjecanja, s 29 golova i 44 asistencije u tim utakmicama.

Hajduk je Odjidja-Ofoea predstavio videom u kojem je 34-godišnji veznjak odabrao dolazak među splitske Bijele umjesto ostanka u Belgiji.

Novi igrač momčadi Ivana Leke ojačao je konkurenciju uoči početka sezone s dva derbija protiv Dinama, oba na travnjaku Maksimira. Prvi je na rasporedu ove subote u SuperSport Superkupu, a drugi je šest dana kasnije, u petak, 21. srpnja, na startu novog izdanja SuperSport HNL-a.

Do sada u karijeri, Odjidja-Ofoe je u Belgiji igrao za Anderlecht, Club Brugge i Gent, a u inozemstvu je bio u akciji u dresu njemačkog HSV-a, engleskih Norwicha i Rotherhama, poljske Legije iz Varšave te grčkog Olympiacosa.

Objavom o dolasku 34-godišnjeg veznjaka, stigla je potvrda posla o kojem se ovih dana pričalo, a pritom se spominjala ponuda za ugovor na dvije godine.

Vadis Odjidja-Ofoe ➡ Hajduk Split

The Belgian midfielder is on his way to Split today! A 2 year contract is on the table.

🗞 @sachatavolieri pic.twitter.com/N0bhtOxfGH

— Sorare Transfers to Watch (@SorareTTW) July 11, 2023