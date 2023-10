(VIDEO) Gvardiol i ekipa uz dosta muke do slavlja u Njemačkoj: Hrvat oduševio, a ovaj potez će se pamtiti

Autor: Dnevno GIŠ

Manchester City je u Leipzigu u utakmici drugog kola skupine G pobijedio istoimenog domaćina 3:1. Golove za City su postigli Phil Foden u 25. , Julian Alvarez u 84. i Jeremy Doku u sudačkoj nadoknadi, dok je za domaću momčad pogodio Lois Openda u 48. minuti.

City je svih 90 minuta bio puno bolja momčad, nevjerojatno je što su Englezi sve promašili, a u promašajima se posebno istaknuo Erling Haaland koji je odigrao možda i svoju najgoru utakmicu otkako je stigao u City. S druge strane, Leipzig je iz praktički jedini šanse preko Opende zabio. Ipak, remi bi prema viđenome bio nepravedan i Alvarez je predivnim udarcem zabio za 2:1, a nakon krasne kontre u sudačkoj nadoknadi za konačnih 3:1 pogodio je Jeremy Doku.

Dosta zanimljivih rezultata

Bile su to dvije sjajne utakmice u kojima su Atletico i Šahtar do pobjeda stigli preokretima.

Feyenoord je u Madridu vodio 1-0 i 2-1, ali se Atletico oba puta vratio, a potom u drugom dijelu okrenuo rezultat. S druge strane Šahtar je nadoknadio 0-2.

Počelo je sjajno za nizozemskog prvaka. Već u sedmoj minuti gosti su stigli do vodstva nakon autogola Mari Hermosa. No, samo pet minuta kasnije izjednačio je Alvaro Morata.

Feyenoord je do nove prednosti stigao u 34. minuti preko Davida Hancka, no domaćin se još jednom vratio. U posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Antoine Griezmann.

Španjolski sastav je u 47. minuti okrenuo rezultat drugim Moratinim golom na utakmici. U nastavku susreta gosti iz Rotterdama su mogli do izjednačenja, no Jan Oblak se istaknuo s nekoliko sjajnih obrana.

Ivo Grbić nije branio za Atletico, dok je Luka Ivanušec na nizozemskoj strani i dalje izvan stroja zbog ozljede. U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Celtic i Lazio.









Na ljestvici vodi Atletico sa četiri boda, Feyenord ima tri, Lazio bod, a Celtic je na nuli.

Sjajan susret vidjeli su i gledatelji na Bosuilstadionu u Antwerp. Domaćin je imao 2-0 i jedanaesterac u sudačkoj nadoknadi, ali to nije bilo dovoljno za slavlje.

Arbnor Muja je već u trećoj minuti doveo belgijski sastav u vodstvo, da bi Michel-Ange Balikwisha u 34. minuti povećao prednost. No, gosti su nastavku susreta bili daleko bolji. Šahtar je smanjio u 48. minuti golom Danila Sikana, a u 71. minuti je izjednačio Jaroslav Rakitski.









Šahtar je do prednosti stigao u 76. minuti nakon velike pogreške domaćeg vratara Jeana Buteza. Antwerpova “jedinica” je spašavala jednu loptu da ne ode u korner, no to je učinio traljavo i lopta mu je ispala iz ruke ravno na nogu Jehora Nazariana koji je ubacio pred gol do Sikana, a ovom nije bilo teško pogoditi u praznu mrežu za 3-2.

Belgijski prvak je u petoj minuti nadoknade dobio kazneni udarac nakon što je Taras Stepanenko igrao rukom. Odgovornost je preuzeo Toby Alderweireld i promašio cijeli gol.

Na ljestvici vode Barcelona, Porto i Šahtar sa po tri boda, dok je Antwerp bez bodoba.

RB LEIPZIG – MANCHESTER CITY 1:3

RB LEIPZIG: Blaswich – Klostermann, Simakan, Lukeba, Raum – Xavi Simons, Seiwald, Schlager, Forsberg – Openda, Poulsen.

MANCHESTER CITY: Ederson – Walker, Akanji, Dias, Gvardiol – Lewis, Rodri – Foden, Bernardo Silva, Grealish – Haaland

93′ Kraj utakmice u Leipzigu, City je na kraju uvjerljivo pobjedio na teškom gostovanju

92′ Gooollll City, iz kontre zabija Doku…Gol pogledajte OVDJE

90′ Tri minute nadoknade

87′ Udarac Leipziga, malo preko gola

84′ Gooooollllll City!!!! Alvarez ouca s 16 metara, golman Leipzig nemoćan…Gol pogledajte OVDJE

83′ Haalandu skinuli loptu s noge prije šuta, korner

78′ Kontra Leipziga, Werner centrira, Edersnon odbija

71′ Ponovno šansa za Haaland, ali napadača Cityja neće gol

69′ City stišće, ali Leipzig odolijeva napadima

65′ Kontra Leipziga, ali loš zadnji pas

64′ Haaland puca Blaswick loše reagira, korner

63′ Vratnica spašava Leipzig

62′ Prekršaj za City s desne strane

60′ City sada stišće Leipzig, korner

57′ Foden ubacuje prema Haalandu koji puca preko gola

53′ Haaland puca pored gola

50′ Leipzig je ušao puno aktivnije u drugo poluvrijeme

48′ Goooollll Leipzig! Odlična kontra Nijemaca, Openda se othrvao i zabio pored Edersona…Gol pogledajte OVDJE

46′ Počelo je drugo poluvrijeme u Leipzigu

45′ Kraj prvog poluvremena, dominacija Engleza, Nijemci bez prave prilike

44′ Openda puca nebu pod oblake

43′ Haaland je prošao po lijevoj strani u 16 metara Leipziga, ali golman brani

41′ Prvi korner na utakmici općenito imo je Leipzig, no obrana Cityja riješava problem

35′ Leipzig sada malo dulje drži loptu u nogama, ali ne prijeti Cityju

30′ Leipzig je pokušao kontru, ali bez ikakvog rezultata

28′ Sjajna akcija Cityja, lopta je došla do Fodena, ali puca u blok

25′ Gooolllll!!! City vodi 1:0, zabio je Foden…Gol pogledajte OVDJE

19′ City stišče, Foden je uzeo jednu loptu unutar 16 metara, puca pored gola

17′ Gvardiol je osvojio protor, dodao na desno Silvi, čiji je udarac blokiran

14′ Prilika za City, Lewis je bio sam pred golom, blokiran pa Silva pored gola

13′ Pokušaj Leipziga, ali City opet uzima lptu, 90 posto posjeda građana

10′ Manchester City ima posjed od 87 posto, ali do sada nije bilo udarca u gol s nijedne strane

6′ Loš ubačaj, daleko od svih igrača

5′ Kontra Cityja i prekršaj na 30-ak metara od gola s desne strane

2′ Leipzig je mogao zaprijetiti, ali je zadnji pas bio loš

1′ Počela je utakmica u Leipzigu, Gvardiol u prvih 11, Kovačić na klupi

Liga prvaka u večernjem programu ovu srijedu donosi i susret između RB Leipziga i Manchester Cityja od 21 sat, u kojem ćemo vidjeti povratak najskupljeg braniča svijeta Joška Gvardiola, u klub koji je najviše profitirao njegovim odlaskom.

Guardiola u Leipzig dolazi nakon niza od dva poraza, jedan u Carabao kupu od Newcastlea i jedan od Wolvesa u prvenstvu pa se može zaključiti kako su Pepove trupe u laganom padu.

Utakmicu u Leipzigu mogla bi početi oba vatrena Kovačić i Gvardiol, ali sigurno im neće biti lako protiv Red Bull Leipziga, koji je u jako dobroj formi u Bundesligi.

Zaredali pobjedama

Može se reći kako Leipzig nije osjetio odlazak jednog od najboljih braniča svijeta, u Bundesligi guraju jako dobro i trenutno su na petom mjestu, sa samo tri boda zaostatka za vodećim Bayerom.

Leipzig je u zadnje četiri utakmice ostvario četiri pobjede, tako da s pravom optimistično gledaju na večerašnji susret protiv Cityja.