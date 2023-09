(VIDEO) Gorica pobjedom dostigla Hajduk na prvom mjestu HNL-a

Subotnji program SuperSport HNL-a otvorila je utakmica na Aldo Drosini između Istre 1961 i Gorice, a momčad iz Velike Gorice kući putuje s tri boda u džepu i na trenutnoj je diobi prvog mjesta na ljestvici s Hajdukom.

Istra je bolje ušla u utakmicu, Kadušić je pogodio gredu već u petoj minuti utakmice, a Erceg je propustio nekoliko dobrih prilika za domaćina, što im se osvetilo pred kraj prvog poluvremena.

Gorica se strpljivo branila i čekala kontranapad, koji je i dočekala u 37. minuti, kada je iz kontre za 1:0 pogodio Majstorović. Gol pogledajte OVDJE.

GORICA WIN 3 IN A ROW!

Not the best performance from Gorica but they get it done in Pula!

Their defence did a good job but they also had help from the crossbar.

Istra suffer their 4th loss of the season and remain in 8th.#HNL #ISTGOR pic.twitter.com/Gxw0TjPMAI

— Croatian Football (@CroatiaFooty) September 23, 2023