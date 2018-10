Photo by David Ramos/Getty Images

(VIDEO) GOLIJADA U LIGI PRVAKA: Barca sredila Inter, Liverpool rastavio Zvezdu na proste faktore

Autor: Hina

PSG remizirao, Atletico je uništen

U jednom od derbija večeri nogometne Lige prvaka Barcelona je na stadionu Camp Nou bez Lionela Messija pobijedila Inter sa 2-0 upisavši treću pobjedu u skupini.

Barca je nastupila bez svog najboljeg igrača koji je u zadnjem ligaškom susretu slomio ruku i pauzirat će najmanje tri tjedna. No i bez argentinskog majstora Barca je bila bolja i posve zasluženo je upisala pobjedu golovima Rafinhe (32) i Jordija Albe (84).

Inter je prije osam godina eliminirao Barcelonu u polufinalu Lige prvaka osvojivši potom preko Bayerna svoj treći i za sada posljednji europski naslov. Međutim, Barca je dobila sve četiri međusobne utakmice na Camp Nou uz razliku pogodaka 8-0.

Inter je bolje krenuo u susret i gosti su prvi zaprijetili u 16. minuti preko Icardija koji nije najbolje reagirao na odličnu Perišićevu loptu. Dvije minute kasnije vidjeli smo opasnost i na drugoj strani, Clement Lenglet je pucao glavom nakon ubačaja iz kornera, no Handanovič je obranio.

U 32. minuti Barca je stigla do prednosti golom Rafinhe na asistenciju Luisa Suareza. Zanimljivo, pogodak je postigao igrač koji je u sastavu zamijenio Messija. Barca je u 71. minuti bila korak do drugog gola, no Coutinhov udarac je završio u okviru gola. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je David Alba u 84. minuti na asistenciju našeg Ivana Rakitića.

Bila je to utakmica u kojoj su nastupila tri hrvatska nogometaša – Ivan Rakitić je odigrao svih 90 minuta za Barcu, baš kao i Marcelo Brozović za Inter. Ivan Perišić je igrao do 77. minute, dok Šime Vrsaljko nije ulazio u igru.

Barcelona je ovom utakmicom produžila niz bez domaćeg poraza u zadnjih 28 utakmica u LP ostvarivši pritom 26 pobjeda i dva remija.

Na ljestvici vodi Barca s devet bodova, Inter ima šest bodova, dok su PSV i Tottenham osvojili prvi bod.

Mnogo pažnje izazvao je i okršaj u skupini C između PSG-a i Napolija na Parku prinčeva koji je završio 2-2. Napoli je vodio 1-0 i 2-1, no francuski prvak se izvukao, a izjednačujući pogodak PSG je zabio u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Gosti su odigrali sjajno prvo poluvrijeme nakon kojeg su vodili 1-0 i još jednom uzdrmali okvir gola. Napoli je prvi put opasno zaprijetio u 24. minuti kada je Dries Mertens pogodio vratnicu, a pet minuta kasnije Lorenzo Insigne je doveo goste u vodstvo nakon odlične asistencije Josea Callejona. PSG je mogao izjednačiti u 38. minuti kada je Neymar sjajno uposlio Kyliana Mbapea, no mladi francuski napadač je loše pucao.

PSG je izjednačio više sretno nego spretno u 60. minuti. Thomas Meunier je ubacio s krila, a Mario Rui zatresao vlastitu mrežu. Napoli je u 77. minuti stigao do nove prednosti, a pogodak je postigao Mertens. Kada se već činilo kako je Napoli osvojiti sva tri boda, Angel di Maria je izjednačio sjajnim pogotkom u rašlje. Marko Rog je za goste zaigrao u posljednjih pet minuta.

PSG je ovom utakmicom još jednom pokazao kako mu ne leže talijanski klubovi. Parižani su bez domaće pobjede protiv talijanskih klubova u zadnja četiri susreta, a od ukupno 18 susreta dobili su samo dva.

U drugom susretu iz skupine Liverpool je na Anfieldu rutinski pobijedio Crvenu zvezdu sa 4-0. Uoči utakmice bilo je samo pitanje s koliko će razlike stradati srpski prvak. Strijelci su bili Roberto Firmino (20), Mohamed Salah (45, 51-11m) i Sadio Mane (80). Dejan Lovren nije nastupio za ‘Redse’.

Na ljestvici vodi Liverpool sa šest bodova, Napoli ima pet, PSG četiri a Crvena zvezda jedan bod.

U sudaru do sada dviju neporaženih momčadi iz skupine A Borussija Dortmund je deklasirala Atletico Madrid sa 4-0.

Borussija je povela u 38. minuti golom Axela Witsela koji je opalio s ruba kaznenog prostora, a lopta na putu do gola pogodila Saula Nigueza i promijenila smjer. Lider njemačkog prvenstva je korak bliže pobjedi stigao u 73. minuti kada je Raphael Guerreiro zabio za 2-0, a sve dvojbe razriješio je Jadon Sancho u 85. minuti nakon sjajne kontre. Do kraja utakmice Guerreiro je zabio još jedan pogodak za jedan od najtežih Atleticovih poraza posljednjih godina.

Nikola Kalinić nije nastupio za goste.

Na ljestvici vode Borussija i Atletico sa po šest bodova i utakmicom manje, dok Brugge i Monaco imaju po bod.

U skupini D Porto je u Moskvi pobijedio Lokomotiv sa 3-1 odvojivši se na vrhu ljestvice.

Domaćin je već u 10. minuti imao jedanaesterac, no Iker Casillas je sjajno obranio udarac Manuela Fernandesa. U 26. minuti kazneni udarac su dobili i gosti, a Moussa Marega je bio siguran. Na 2-0 je povisio Hector Herrera u 35. minuti, a tračak nade ruskom sastavu vratio je Anton Mirančuk tri minute kasnije. Međutim, Porto je u 48. minuti nakon brze kontre zabio za 3-1, a pogodak je postigao Jesus Corona. Vedran Ćorluka nije nastupio za ruski sastav.

U drugom susretu Galatasaray i Schalke su odigrali bez golova.

Na ljestvici vodi Porto sa sedam bodova, Schalke ima pet, Galatasaray četiri, a Lokomotiv je bez bodova.