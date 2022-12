(VIDEO) GOLA NAVIJAČICA SLAVI, NITKO JE NITI NE GLEDA! Nevjerojatno luda snimka, kao od majke rođena slavi ulicama

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Argentina je jako burno proslavila osvajanje naslova svjetskog prvaka nakon više od 36 godina čekanja, još otkako je u ljeto 1986. reprezentacija predvođena igračkom klasom Diega Maradone otišla do kraja u Meksiku. Sve je krenulo od dočeka argentinskih junaka u noćnim satima s ponedjeljka na utorak u Buenos Airesu, a potom je slavlje išlo dalje, s jako puno posebnih scena.

Jedna od takvih dogodila se u ‘moru’ navijača na ulicama u proslavi u Argentini. Ondje je bila snimljena i potpuno gola žena, bez ičeg na sebi, a ljudi okolo ponašali su se kao da je to savim normalna stvar.

Pogledi su bili upućeni na različite strane, a snimka iz proslave pokazuje da gola navijačica nije privukla pažnju.





‘One su građene drugačije’

“Argentinske žene koje slave naslov prvaka svijeta građene su drugačije”, stoji u reakciji na Twitteru uza snimku na kojoj je navijačica bez odjeće.

Kako je izgledao prizor na koji upozoravamo jer je iz kategorije za 18 godina i starije, pogledajte – ovdje.

Nije bila jedina

Navijačica bez ičeg na sebi je odjeknula, ali nije bio jedini takav slučaj skidanja u argentinskom slavlju. Gole grudi vidjele su se i drugdje, još za vrijeme proslave naslova u Katru, gdje je također bilo usmjerenih pogleda u različitim smjerovima nakon što se dogodilo skidanje.

Navijačice koje su se razgolitile su se nakon toga i javile, kako smo već pisali. Poslale su poruku da je s njima sve dobro i da nisu završile u zatvoru u Katru, od čega se strahovalo zbog tamošnjih normi ponašanja.

U Katru su na to progledali kroz prste, a dok je trajalo argentinsko slavlje u domovini, u slučaju jedne navijačice dogodilo se još veće skidanje, do kraja, očito bez straha od posljedica jer je usred slavlja u ‘vrućoj’ južnoameričkoj atmosferi i to moglo proći.

Baš se žestoko slavilo u Argentini, a u tom slavlju, odjeknuo je i jedan prizor golmana Emiliana Martineza, golog do pasa, koji je pred navijačima u rukama držao lutku s licem Kyliana Mbappea u suzama. Bila je to poruka mladoj francuskoj zvijezdi koja je jučer proslavila 24. rođendan, a protiv Argentinaca je u finalu zabila tri gola, dva iz penala, prije nego je raspucavanje s 11 metara završeno bez sreće za Francuze.









Thoughts on Emi Martinez's celebrations with an Mbappé doll? pic.twitter.com/ET3GDXsTLu — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 21, 2022









Martinez je, tako, još jednom svima pokazao koliko je poseban tip, što je neposredno nakon finala SP-a demonstrirao i prostačkom gestom u kojoj je trofej za najboljeg golmana na SP-u smjestio ravno u svoje međunožje, kao da je spolni organ.