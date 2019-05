(VIDEO/FOTO) VATRENI HEROJ ANFIELDA OTKRIO: ‘Ono što mi je rekao Luka Modrić ću pamtiti, a ovako sam tiješio Raketu!’

Autor: Dnevno.hr

U “hrvatskom dvoboju” prilikom polufinalnog dvomeča Lige prvaka između Liverpoola i Barcelone – on je pobijedio. Dejan Lovren će drugu godinu zaredom pokušati osvojiti trofej s ušima, zagarantiran za najbolju momčad Europe. Lani mu to nije pošlo za rukom pa se treći put zaredom radovao Luka Modrić.

I ove je sezone Modrić imao važnu ulogu, ali za Lovrena. Jedna poruka kapetana hrvatske nogometne reprezentacije i aktualnog najboljeg nogometaša svijeta promijenila je razmišljanje srebrnog stopera iz Rusije.

“Znate što mi je rekao Luka Modrić? Kazao mi je da previše pričam! Pa da onda ispadne loše. Zato sam sada stavio flaster na usta kad se radi o finalu. Rekao sam Modriću: “Dobro, Luka, neću više ništa unaprijed pričati! “ Sada ću komentirati samo događaje koji su se zbili”, rekao je Lovren u velikom intervjuu kojeg je dao za Sportske novosti.

Nije htio Liverpoolov stoper odgovoriti na pitanje može li njegova momčad iz novog pokušaja stići do europskog naslova. Bit će to nacionalni derbi s londonskim Tottenhamom koji je također izveo čudo preokrenuvši sve u amsterdamskom drugom poluvremenu protiv Ajaxa. I Nizozemce su već također svi vidjeli u Madridu, no tamo će biti samo dva “Engleza”.

“Nemoguće, ono u utorak je zaista bilo nemoguće! Kad me sad pitate objašnjenje o tome što se dogodilo, ne znam što bih vam kazao, osim da je u meni osjećaj ogromne sreće, neizrecive radosti. Podsjetilo me to na onu utakmicu protiv Borussije iz Dortmunda u četvrtfinalu Europske lige u travnju 2016. godine kad smo sve preokrenuli i dobili s 4:3. S tim da je ovo još mnogo jača priča.”

Nakon utakmice susreli su se Lovren i Rakitić. Jedan je slavio, drugi tugovao…

“Bilo mi je žao Rakete, ali sam mu rekao: “Nemoj biti žalostan, ti si već osvojio Ligu prvaka, a ja moram imati još neku šansu da je i ja osvojim. Netko na kraju uvijek mora pobijediti.”

Dejan je igrao posljednje dvije utakmice u Premiershipu, ali nije ga bilo protiv Barce. Misli li da bi mogao igrati veliko finale u Madridu?

“Ne znam hoću li igrati veliko finale. Spreman jesam, treniram, radim, dobro se osjećam. Ako me trebaju, tu sam. Kako trener odluči. Najvažnije je da budem zdrav i spreman za reprezentaciju, za Wales. Za Vatrene sam maksimalno spreman!”

