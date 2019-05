(VIDEO/FOTO) LEGENDA NAJAVILA BORBU DO KRAJA! Ovo su protivnici Vatrenih u Osijeku, stiže i razmaženi Modrićev suigrač

Na dan okupljanja hrvatske nogometne reprezentacije u Splitu, objavljen je popis njihovih sljedećih suparnika u kvalifikacijama za EURO 2020. godine. Izbornik velške vrste, nekoć legendarni igrač Manchester Uniteda Ryan Giggs objavio je imena 28 kandidata za utakmice Walesa protiv Hrvatske i Mađarske, koja će ih čekati tri dana kasnije.

Skraćeni popis, kao i onaj preliminarni ne sadržava dva vrlo važna igrača za otočku momčad. Nema braniča Tottenhama Bena Daviesa koji bi zbog ozljede mogao propustiti i subotnje finale Lige prvaka, a za susret neće biti spreman ni Aaron Ramsey. Vezni igrač londonskog Arsenala tako neće zaigrati za Wales uoči njegova prelaska u Juventus.

Na popisu je udarna igla reprezentacije Gareth Bale. Iako u madridskom Realu na njega uopće ne računaju, treba ga se maksimalno pribojavati jer bi za susrete u nacionalnom dresu trebao biti maksimalno motiviran.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 The players have been working hard at the Training Camp in Portugal, preparing for the #EuropeanQualifiers.

🧐 But who will make it into the #Wales squad for the matches against Croatia and Hungary?

😃 Find out at 9am! #YWalGoch#TheRedWall #TogetherStronger pic.twitter.com/pUqiLSANMQ

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) May 29, 2019