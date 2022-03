(VIDEO) FANTASTIČNI LUKA MODRIĆ: Pogledajte golčinu, a to nije bilo sve…

Luka Modrić obavio je sjajan posao u pobjedi Real Madrida u 27. kolu španjolskog prvenstva. Madridski klupski velikan je kod kuće s 4:1 slavio protiv Real Sociedada, a Modrić je u 43. minuti zabio prekrasan gol za vodstvo svoje momčadi s 2:1.

Gol pogledajte – ovdje. (TV prava: TV Arena Sport)

Real je time došao do preokreta nakon što je u 10. minuti goste u vodstvo doveo Mikel Oyarzabal golom iz penala. Hrvatski reprezentativni kapetan imao je ulogu i kod prvog gola madridskog kluba.

Modrić je u 40. minuti pronašao Eduarda Camavingu prije nego je francuski veznjak iz daljine zabio za 1:1.

Prvi Realov gol pogledajte – ovdje.

🤯🤯 LUKA WHAT DID YOU DO???! pic.twitter.com/Gmok8udsYN

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 5, 2022