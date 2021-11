(VIDEO) EVO KAKO SE SLAVILO U SRBIJI! Ismijavali Ronalda, orilo se ‘mogu da ti p**e Dragane’ i ‘Kosovo je srce Srbije’

Srbija je napokon osjetila sreću plasmana na Svjetsko prvenstvo u 21. stoljeću, a euforija je zahvatila sve dijelove Srbije te su navijači izašli na ulice od Novo Sada do Kragujevca.

Glavni na udaru navijača bio je napadač Portugala i Manchester Uniteda Adirano Ronaldo, koji neće tako brzo zaboraviti utakmice protiv Srbije.

Tako su navijači u Novom Sadu odlučili imitirati Ronaldovu poznatu proslavu gola.

How Serbia celebrate for world cup qualifier 😂😂 suiiiiiii

Portugal didn't qualify for world cup qualifier 😂😂

Penaldo Cristiano Ronaldo 😂😂😂 pic.twitter.com/cmrxeM0Rm3

— Arshalan Ansari (@unique_boy_arsh) November 15, 2021