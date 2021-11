(VIDEO) EVO GDJE ĆE NASTUPATI LUKA MODRIĆ! Predstavljen ‘svemirski brod’, travnjak će se spuštati ispod zemlje

Santiago Bernabeu dugo je bio jedan od najljepših stadiona na svijetu, a u Real Madridu su se potrudili da tako i ostane. Renovacijom su se osigurali da u godinama ispred nas bude jedan od najmodernijih nogometnih terena.

U rekonstrukciju uložen je ogroman novac, a dok se radilo na Santiago Bernabeu, prva momčad Reala nastupala je na pomoćnom stadionu Alfredo Di Stefano. Luka Modrić i ekipa sada igraju na Santiago Bernabeu, ali radovi i dalje traju.

Rekonstrukcija bi trebala trajati do kraja 2022. godine, kada bi stadion Kraljevskog kluba mogao zasjati u najljepšem izdanju.

Klub Luke Modrića objavio je snimku koja pokazuje sve nove funkcionalnosti njihovog stadiona. Posebno impresivan bit će sistem travnjaka, koji će se ‘uvlačiti’ u skladište ispod terena kako bi se trava sačuvala u najboljem mogućem izdanju.

🏟 This is what the new Santiago Bernabéu stadium will look like!#RealMadrid pic.twitter.com/jlCQUvY01j

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 4, 2021