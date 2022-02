(VIDEO) EPILOG TUČE BBB I TORCIDE: Pružena liječnička pomoć ima i uhićenih

Kako su javili iz zagrebačkog MUP-a, policija je nakon masovne tučnjave navijača u Velikoj Gorici uoči utakmice Gorice i Hajduka privela osam osoba, a jednoj je pružena liječnička pomoć.

To je epilog današnje tučnjave BBB i Torcide u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici, gdje su se sukobile navijačke skupine.

Policija je dojavu o masovnoj tučnjavi zaprimila je oko 14,20 sati nakon čega je privela osam osoba koje povezuje s tim događajem, ali i drugim oblicima protupravnog ponašanja.

Zadržani na obradi

Nad privedenim osobama provodi se kriminalističko istraživanje, potvrdila je Hini zagrebačka policija.

Kako se saznaje od očevidaca u tuči je sudjelovalo oko 30-ak navijača s obje strane, a cijela gužva trajala je oko desetak minuta, kada su se sudionici razbježali.

Croatia. 05.02.2022

Street fight before the match HNK Gorica – Hajduk Split, between Torcida Split and Bad Blue Boys (Dinamo Zagreb). pic.twitter.com/9Q7n9aPFwk

