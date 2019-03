(VIDEO) DVOJICA NAJBOLJIH ZAJEDNO: Luka čestitao Raketi na pobjedi, pohvalio ga i Posebni!

Autor: Dnevno.hr

Još jednom su, drugi puta ovoga tjedna nogometaši Barcelone u “El Clasicu” pobijedili madridski Real. Opet je to bilo na Santiago Bernabeuu, ovoga puta “samo” s 1:0.

Jedini pogodak na utakmici djelo je hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića, a na tome potezu mu je nakon susreta čestitao preostali hrvatski predstavnik na velikom derbiju, kapetan reprezentacije i “Zlatna lopta”, Luka Modrić.

Video njihove interakcije u svlačionici još je jednom pokazao da su Luka i Raketa veliki prijatelji, j to ne samo onda kad igra reprezentacija.

Inače, za jučerašnju partiju Rakitić je dobio pohvale i od Josea Mourinha. Trofejni trener je otkako je prestao biti trener Manchester Uniteda zaposlen na jednoj ruskoj sportskoj TV-postaji, na kojoj komentira aktualna nogometna događanja.

“Prije nego završimo s ovom večerašnjom emisijom, dopustite mi da kažem nešto: za mene je Ivan Rakitić jedan od najpodcjenjenijih igrača na svijetu. On je fantastičan igrač u svakom smislu. Defenzivno je sjajan na desnoj strani gdje kompenzira činjenicu da Messi ne igra puno obranu. U pogledu posjeda lopte je fantastičan. On donosi jednostavna ali efikasna rješenja. Ponavljam to i s tim želim završiti za večeras: Rakitić je jedan od najpodcjenjenijih igrača svijeta. Uobičajeno govorimo samo o velikim imenima, a Rakitić bi možda mogao popraviti aktivnost na Instagramu i društvenim mrežama jer danas je to jako važno… Tamo nije dobar, ali je jako dobar na terenu”, istaknuo je Mourinho.